WinkСериалыПроСТО кухня18-й сезон9-я серия
9.42025, ПроСТО кухня. Сезон 18. Серия 9
Реалити - шоу12+
ПроСТО кухня (сериал, 2025) сезон 18 серия 9 смотреть онлайн бесплатно
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О сериале
Свежее и позитивное кулинарное шоу, получившее народную премию Food Show Awards 2018 в номинации «Новая кулинарная телепрограмма». Известный шеф-повар Александр Белькович учит зрителей готовить оригинальные вкусные блюда и доказывает, что впечатляющий обед может обойтись всего в сто рублей.
СтранаРоссия
ЖанрРеалити - шоу
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