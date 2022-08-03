ПроСТО кухня. Сезон 11. Серия 20
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Сериалы
ПроСТО кухня
11-й сезон
20-я серия
9.42022, ПроСТО кухня. Сезон 11. Серия 20
Реалити - шоу12+

ПроСТО кухня (сериал, 2022) сезон 11 серия 20 смотреть онлайн бесплатно

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О сериале

Свежее и позитивное кулинарное шоу, получившее народную премию Food Show Awards 2018 в номинации «Новая кулинарная телепрограмма». Известный шеф-повар Александр Белькович учит зрителей готовить оригинальные вкусные блюда и доказывает, что впечатляющий обед может обойтись всего в сто рублей.

Страна
Россия
Жанр
Реалити - шоу
Качество
Full HD
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

8.5 КиноПоиск