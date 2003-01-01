Прослушка. Сезон 2. Серия 3
Wink
Сериалы
Прослушка
2-й сезон
3-я серия

Прослушка (сериал, 2003) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

8.92003, The Wire 2
Триллер, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон

О сериале

Настоящая война законников с плохими и очень плохими парнями в период рассвета преступности начала нового тысячелетия. Правдивая история о борьбе с беззаконием в лучших традициях «старой школы».

Сериал Прослушка 2 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
9.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Прослушка»