Проще пареной репы (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Надя Лимонова с детства мечтала пойти по стопам отца и стать известным поваром, руководить сетью ресторанов с вкусной и полезной пищей. Но у судьбы были свои планы... Не добившись своей цели, Надя вынуждена уехать в городок Белая Глина, где она становится заведующей столовой при трамвайном депо. Она еще не знает, что директор депо Алексей, по совету мэра городка пригласил ее, рассчитывая, что неопытная дуреха развалит работу столовой и ее закроют. Тогда мэр городка сможет сдать здание столовой в аренду под ресторан. А Алексей получит деньги, для сохранения так любимого всеми жителями городка трамвая.

