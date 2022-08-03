Проще пареной репы (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
9.02016, Проще пареной репы. Серия 2
Мелодрама12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Надя Лимонова с детства мечтала пойти по стопам отца и стать известным поваром, руководить сетью ресторанов с вкусной и полезной пищей. Но у судьбы были свои планы... Не добившись своей цели, Надя вынуждена уехать в городок Белая Глина, где она становится заведующей столовой при трамвайном депо. Она еще не знает, что директор депо Алексей, по совету мэра городка пригласил ее, рассчитывая, что неопытная дуреха развалит работу столовой и ее закроют. Тогда мэр городка сможет сдать здание столовой в аренду под ресторан. А Алексей получит деньги, для сохранения так любимого всеми жителями городка трамвая.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
- ИКРежиссёр
Иван
Криворучко
- ДПАктриса
Дарья
Пармененкова
- МПАктёр
Михаил
Пшеничный
- АКАктёр
Александр
Кашперов
- АКАктёр
Андрей
Карако
- Актёр
Влад
Канопка
- ИСАктёр
Игорь
Сигов
- ОГАктёр
Олег
Гарбуз
- СНАктриса
Светлана
Никифорова
- АРАктриса
Александра
Родина
- ВПАктриса
Вероника
Пляшкевич
- ВПСценарист
Василий
Павлов
- ВЕСценарист
Виктория
Евсеева
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- ИБОператор
Игорь
Буряк
- КШКомпозитор
Климент
Шленёв