Проще пареной репы. Сезон 1
Wink
Сериалы
Проще пареной репы
1-й сезон

Проще пареной репы (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

9.02016, Проще пареной репы. Сезон 1 2 серии
Мелодрама12+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Талантливый повар Надя приезжает в провинциальный городок, чтобы спасти от разорения маленькую столовую.

Поссорившись с отчимом и потеряв престижную работу, Надя Лимонова уезжает в маленький городок под названием Белые Глины, где ей предлагают стать заведующей столовой при трамвайном депо. Заведение находится в плачевном состоянии, и, несмотря на консервативный настрой коллег, Надя с энтузиазмом берется за его благоустройство, ведь для ее это «Проще пареной репы». Девушка не подозревает, что у мэра города и директора столовой, в которого она начинает влюбляться, совсем другие планы. Получится ли у Нади осуществить задуманное, вы узнаете, если будете смотреть онлайн сериал «Проще пареной репы» (2016) в хорошем качестве.

Не терпится узнать, чем закончится сериал? Тогда спешите «Проще пареной репы» (2016) смотреть онлайн на сайте Wink. Сериал «Проще пареной репы» доступен для бесплатного просмотра.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

6.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Проще пареной репы»