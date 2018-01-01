Проще пареной репы (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн
О сериале
Талантливый повар Надя приезжает в провинциальный городок, чтобы спасти от разорения маленькую столовую.
Поссорившись с отчимом и потеряв престижную работу, Надя Лимонова уезжает в маленький городок под названием Белые Глины, где ей предлагают стать заведующей столовой при трамвайном депо. Заведение находится в плачевном состоянии, и, несмотря на консервативный настрой коллег, Надя с энтузиазмом берется за его благоустройство, ведь для ее это «Проще пареной репы». Девушка не подозревает, что у мэра города и директора столовой, в которого она начинает влюбляться, совсем другие планы. Получится ли у Нади осуществить задуманное, вы узнаете, если будете смотреть онлайн сериал «Проще пареной репы» (2016) в хорошем качестве.
- ИКРежиссёр
Иван
Криворучко
- ДПАктриса
Дарья
Пармененкова
- МПАктёр
Михаил
Пшеничный
- АКАктёр
Александр
Кашперов
- АКАктёр
Андрей
Карако
- Актёр
Влад
Канопка
- ИСАктёр
Игорь
Сигов
- ОГАктёр
Олег
Гарбуз
- СНАктриса
Светлана
Никифорова
- АРАктриса
Александра
Родина
- ВПАктриса
Вероника
Пляшкевич
- ВПСценарист
Василий
Павлов
- ВЕСценарист
Виктория
Евсеева
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- ИБОператор
Игорь
Буряк
- КШКомпозитор
Климент
Шленёв