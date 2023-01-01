Проще пареной репы (сериал, 2016) смотреть онлайн
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Сюжет
Надя Лимонова с детства мечтала пойти по стопам отца и стать известным поваром, руководить сетью ресторанов с вкусной и полезной пищей. Но у судьбы были свои планы... Не добившись своей цели, Надя вынуждена уехать в городок Белая Глина, где она становится заведующей столовой при трамвайном деп�о. Она еще не знает, что директор депо Алексей, по совету мэра городка пригласил ее, рассчитывая, что неопытная дуреха развалит работу столовой и ее закроют. Тогда мэр городка сможет сдать здание столовой в аренду под ресторан. А Алексей получит деньги, для сохранения так любимого всеми жителями городка трамвая.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
- ИКРежиссёр
Иван
Криворучко
- ДПАктриса
Дарья
Пармененкова
- МПАктёр
Михаил
Пшеничный
- АКАктёр
Александр
Кашперов
- АКАктёр
Андрей
Карако
- Актёр
Влад
Канопка
- ИСАктёр
Игорь
Сигов
- ОГАктёр
Олег
Гарбуз
- СНАктриса
Светлана
Никифорова
- АРАктриса
Александра
Родина
- ВПАктриса
Вероника
Пляшкевич
- ВПСценарист
Василий
Павлов
- ВЕСценарист
Виктория
Евсеева
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- ЕАПродюсер
Евген�ий
Арендаревич
- ИБОператор
Игорь
Буряк
- КШКомпозитор
Климент
Шленёв