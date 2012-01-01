Призрак (сериал, 2012) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
О сериале
Детективная дорама о полицейском, который расследует киберпреступления. Ким У-хен с детства мечтал стать детективом, ведь его отец работал в правоохранительных органах на солидной должности. Герой старательно шел к своей цели, прилежно учился и, с отличием окончив полицейскую академию, получил работу в отделе киберпреступлений. На зависть коллегам Ким У-хен раскрыл несколько сложных дел, а в данный момент занимается поисками хакера по прозвищу Аид, которого еще никому не удавалось поймать. Сможет ли амбициозный Ким У-хен вычислить неуловимого преступника и доказать его причастность к недавнему убийству известной актрисы? Чтобы узнать ответы на эти вопросы, начинайте смотреть онлайн «Призрак» (дорама, 2012) в сервисе Wink с русской озвучкой.
СтранаЮжная Корея
ЖанрБоевик, Криминал, Детектив
Время60 мин / 01:00
- КХРежиссёр
Ким
Хён-щик
- ПЩРежиссёр
Пак
Щин-у
- Актёр
Со
Джи-соп
- ЛЁАктриса
Ли
Ён-хи
- ОГАктёр
Ом
Ги-джун
- КТАктёр
Квак
То-вон
- СХАктриса
Сон
Ха-юн
- КХАктёр
Квон
Хэ-хё
- КСАктёр
Кан
Сон-мин
- ПСАктёр
Пэк
Сын-хён
- ПМАктриса
Пэ
Мин-хи
- ЧДАктёр
Чхве
Джон-у
- КЫСценарист
Ким
Ын-хи
- ДЛАктёр дубляжа
Дмитрий
Лунёв
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- АДАктёр дубляжа
Александр
Дасевич
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- ВДАктриса дубляжа
Виктория
Дуженкова