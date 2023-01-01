Призрак (сериал, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Хакер-невидимка водит за нос полицейского в ходе расследования убийства. В роли злодея-антагониста звезда криминальной дорамы «Подсудимый».



Сын уважаемого полицейского Ким У-хен с детства мечтал стать детективом, поэтому, окончив с отличием лучшую полицейскую академию, приступил к расследованию киберпреступлений. На зависть коллегам Ким У-хен раскрыл несколько сложных дел, но во время очередной операции он сталкивается с неуловимым хакером по кличке Аид, который уничтожает важные цифровые улики. Расследование приводит молодого детектива в квартиру, где трагически погибла актриса. По официальной версии звезда покончила с собой после жесткого кибербуллинга на фоне секс-скандала, но Ким У-хен подозревает, что в деле замешан хакер-фантом, и теперь пытается установить связь между несколькими преступлениями.



Сможет ли амбициозный Ким У-хен вычислить неуловимого преступника и доказать его причастность к убийству знаменитости? Дорама «Призрак» с русской озвучкой уже сейчас доступна на Wink!



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