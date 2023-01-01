Призрак (сериал, 2012) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+61 мин
Призрак
Сезон 1 Серия 1
- 18+61 мин
Призрак
Сезон 1 Серия 2
- 18+61 мин
Призрак
Сезон 1 Серия 3
- 18+62 мин
Призрак
Сезон 1 Серия 4
- 18+60 мин
Призрак
Сезон 1 Серия 5
- 18+61 мин
Призрак
Сезон 1 Серия 6
- 18+61 мин
Призрак
Сезон 1 Серия 7
- 18+61 мин
Призрак
Сезон 1 Серия 8
- 18+61 мин
Призрак
Сезон 1 Серия 9
- 18+60 мин
Призрак
Сезон 1 Серия 10
- 18+62 мин
Призрак
Сезон 1 Серия 11
- 18+62 мин
Призрак
Сезон 1 Серия 12
- 18+62 мин
Призрак
Сезон 1 Серия 13
- 18+61 мин
Призрак
Сезон 1 Серия 14
- 18+61 мин
Призрак
Сезон 1 Серия 15
- 18+62 мин
Призрак
Сезон 1 Серия 16
- 18+61 мин
Призрак
Сезон 1 Серия 17
- 18+59 мин
Призрак
Сезон 1 Серия 18
- 18+60 мин
Призрак
Сезон 1 Серия 19
- 18+62 мин
Призрак
Сезон 1 Серия 20
Сюжет
Хакер-невидимка водит за нос полицейского в ходе расследования убийства. В роли злодея-антагониста звезда криминальной дорамы «Подсудимый».
Сын уважаемого полицейского Ким У-хен с детства мечтал стать детективом, поэтому, окончив с отличием лучшую полицейскую академию, приступил к расследованию киберпреступлений. На зависть коллегам Ким У-хен раскрыл несколько сложных дел, но во время очередной операции он сталкивается с неуловимым хакером по кличке Аид, который уничтожает важные цифровые улики. Расследование приводит молодого детектива в квартиру, где трагически погибла актриса. По официальной версии звезда покончила с собой после жесткого кибербуллинга на фоне секс-скандала, но Ким У-хен подозревает, что в деле замешан хакер-фантом, и теперь пытается установить связь между несколькими преступлениями.
Сможет ли амбициозный Ким У-хен вычислить неуловимого преступника и доказать его причастность к убийству знаменитости? Дорама «Призрак» с русской озвучкой уже сейчас доступна на Wink!
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Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыБоевики, Криминал, Детективы
Рейтинг
- КХРежиссёр
Ким
Хён-щик
- ПЩРежиссёр
Пак
Щин-у
- Актёр
Со
Джи-соп
- ЛЁАктриса
Ли
Ён-хи
- ОГАктёр
Ом
Ги-джун
- КТАктёр
Квак
То-вон
- СХАктриса
Сон
Ха-юн
- КХАктёр
Квон
Хэ-хё
- КСАктёр
Кан
Сон-мин
- ПСАктёр
Пэк
Сын-хён
- ПМАктриса
Пэ
Мин-хи
- ЧДАктёр
Чхве
Джон-у
- КЫСценарист
Ким
Ын-хи
- ДЛАктёр дубляжа
Дмитрий
Лунёв
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- АДАктёр дубляжа
Александр
Дасевич
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- ВДАктриса дубляжа
Виктория
Дуженкова