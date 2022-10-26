Призрак. Сезон 1. Серия 13
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Призрак (сериал, 2012) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

9.22012, Yuryeong
Боевик, Детектив18+

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О сериале

Детективная дорама о полицейском, который расследует киберпреступления. Ким У-хен с детства мечтал стать детективом, ведь его отец работал в правоохранительных органах на солидной должности. Герой старательно шел к своей цели, прилежно учился и, с отличием окончив полицейскую академию, получил работу в отделе киберпреступлений. На зависть коллегам Ким У-хен раскрыл несколько сложных дел, а в данный момент занимается поисками хакера по прозвищу Аид, которого еще никому не удавалось поймать. Сможет ли амбициозный Ким У-хен вычислить неуловимого преступника и доказать его причастность к недавнему убийству известной актрисы? Чтобы узнать ответы на эти вопросы, начинайте смотреть онлайн «Призрак» (дорама, 2012) в сервисе Wink с русской озвучкой.

Страна
Южная Корея
Жанр
Боевик, Криминал, Детектив
Время
61 мин / 01:01

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Призрак»