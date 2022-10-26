Призрак (сериал, 2012) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Детективная дорама о полицейском, который расследует киберпреступления. Ким У-хен с детства мечтал стать детективом, ведь его отец работал в правоохранительных органах на солидной должности. Герой старательно шел к своей цели, прилежно учился и, с отличием окончив полицейскую академию, получил работу в отделе киберпреступлений. На зависть коллегам Ким У-хен раскрыл несколько сложных дел, а в данный момент занимается поисками хакера по прозвищу Аид, которого еще никому не удавалось поймать. Сможет ли амбициозный Ким У-хен вычислить неуловимого преступника и доказать его причастность к недавнему убийству известной актрисы? Чтобы узнать ответы на эти вопросы, начинайте смотреть онлайн «Призрак» (дорама, 2012) в сервисе Wink с русской озвучкой.

