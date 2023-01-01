Призрак (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Смотреть сериал «Призрак», 1 сезон, стоит ради погружения в мир киберпреступности, хитрых злодейств и тонкой детективной игры.



Южнокорейская дорама «Призрак» погружает зрителя в мир киберпреступлений. Главный герой — детектив отдела кибербезопасности, расследующий серию загадочных убийств, связанных с интернетом. Его противник — талантливый хакер, играющий на шаг впереди. Но не все так просто: герой сталкивается с тайнами из своего прошлого, и границы между реальностью и виртуальным миром начинают стираться. «Призрак» сочетает в себе элементы детектива и техно-триллера и захватывает внимание интригами и неожиданными поворотами.



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