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Призрак
1-й сезон

Призрак (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

9.22012, Yuryeong 20 серий
Боевики, Детективы18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Смотреть сериал «Призрак», 1 сезон, стоит ради погружения в мир киберпреступности, хитрых злодейств и тонкой детективной игры.

Южнокорейская дорама «Призрак» погружает зрителя в мир киберпреступлений. Главный герой — детектив отдела кибербезопасности, расследующий серию загадочных убийств, связанных с интернетом. Его противник — талантливый хакер, играющий на шаг впереди. Но не все так просто: герой сталкивается с тайнами из своего прошлого, и границы между реальностью и виртуальным миром начинают стираться. «Призрак» сочетает в себе элементы детектива и техно-триллера и захватывает внимание интригами и неожиданными поворотами.

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Призрак»

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