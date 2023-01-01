Призрак (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+61 мин
Призрак
Сезон 1 Серия 1
- 18+61 мин
Призрак
Сезон 1 Серия 2
- 18+61 мин
Призрак
Сезон 1 Серия 3
- 18+62 мин
Призрак
Сезон 1 Серия 4
- 18+60 мин
Призрак
Сезон 1 Серия 5
- 18+61 мин
Призрак
Сезон 1 Серия 6
- 18+61 мин
Призрак
Сезон 1 Серия 7
- 18+61 мин
Призрак
Сезон 1 Серия 8
- 18+61 мин
Призрак
Сезон 1 Серия 9
- 18+60 мин
Призрак
Сезон 1 Серия 10
- 18+62 мин
Призрак
Сезон 1 Серия 11
- 18+62 мин
Призрак
Сезон 1 Серия 12
- 18+62 мин
Призрак
Сезон 1 Серия 13
- 18+61 мин
Призрак
Сезон 1 Серия 14
- 18+61 мин
Призрак
Сезон 1 Серия 15
- 18+62 мин
Призрак
Сезон 1 Серия 16
- 18+61 мин
Призрак
Сезон 1 Серия 17
- 18+59 мин
Призрак
Сезон 1 Серия 18
- 18+60 мин
Призрак
Сезон 1 Серия 19
- 18+62 мин
Призрак
Сезон 1 Серия 20
Сюжет
Смотреть сериал «Призрак», 1 сезон, стоит ради погружения в мир киберпреступности, хитрых злодейств и тонкой детективной игры.
Южнокорейская дорама «Призрак» погружает зрителя в мир киберпреступлений. Главный герой — детектив отдела кибербезопасности, расследующий серию загадочных убийств, связанных с интернетом. Его противник — талантливый хакер, играющий на шаг впереди. Но не все так просто: герой сталкивается с тайнами из своего прошлого, и границы между реальностью и виртуальным миром начинают стираться. «Призрак» сочетает в себе элементы детектива и техно-триллера и захватывает внимание интригами и неожиданными поворотами.
Не терпится открыть мир кибердетективов и насладиться остротой сюжета? Смотрите сериал «Призрак» — 1 сезон доступен онлайн на Wink.
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Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыБоевики, Криминал, Детективы
Рейтинг
- КХРежиссёр
Ким
Хён-щик
- ПЩРежиссёр
Пак
Щин-у
- Актёр
Со
Джи-соп
- ЛЁАктриса
Ли
Ён-хи
- ОГАктёр
Ом
Ги-джун
- КТАктёр
Квак
То-вон
- СХАктриса
Сон
Ха-юн
- КХАктёр
Квон
Хэ-хё
- КСАктёр
Кан
Сон-мин
- ПСАктёр
Пэк
Сын-хён
- ПМАктриса
Пэ
Мин-хи
- ЧДАктёр
Чхве
Джон-у
- КЫСценарист
Ким
Ын-хи
- ДЛАктёр дубляжа
Дмитрий
Лунёв
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- АДАктёр дубляжа
Александр
Дасевич
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- ВДАктриса дубляжа
Виктория
Дуженкова