WinkСериалыПостановка2-й сезон1-я серия
8.32021, Staged
Драмы, Комедии18+
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Постановка (сериал, 2021) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн
Сюжет
Из-за пандемии коронавируса актеры Вест-Эндского театра временно остались без работы в изоляции. Но чтобы не терять форму и не сходить с ума из-за происходящего в мире, они решают продолжать репетиции удаленно, что иногда становится причиной комических и абсурдных ситуаций.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Драмы
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.5 IMDb