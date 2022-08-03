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Постановка
2-й сезон

Постановка (сериал, 2021) сезон 2 смотреть онлайн

8.32021, Staged 8 серий
Драма, Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Из-за пандемии коронавируса актеры Вест-Эндского театра временно остались без работы в изоляции. Но чтобы не терять форму и не сходить с ума из-за происходящего в мире, они решают продолжать репетиции удаленно, что иногда становится причиной комических и абсурдных ситуаций.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Драма

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.5 IMDb