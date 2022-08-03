Постановка (сериал, 2020) смотреть онлайн

Британские актеры Дэвид Теннант и Майкл Шин в реалити-комедии о муках самоизоляции.



В разгар пандемии труппа Вест-Эндского театра переживает не лучшие времена. Вынужденные сидеть в четырех стенах актеры страдают без работы. Двоим из них наконец приходит идея попробовать репетировать прямо из дома по видеосвязи — казалось бы, что сложного. Только вот на практике онлайн-постановка спектакля сильно отличается от привычного процесса... Дэвид и Майкл, играющие самих себя, своенравны и постоянно спорят, а режиссер пьесы Саймон начинает терять самообладание и затем уверенность в себе. Веселая история перестает быть такой уж смешной, когда во втором сезоне герои узнают, что уставший от них Саймон намерен поставить американский ремейк спектакля без участия парочки.



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