Постановка. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Постановка
1-й сезон
1-я серия
8.32020, Staged
Драма, Комедия18+

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Постановка (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

О сериале

Из-за пандемии коронавируса актеры Вест-Эндского театра временно остались без работы в изоляции. Но чтобы не терять форму и не сходить с ума из-за происходящего в мире, они решают продолжать репетиции удаленно, что иногда становится причиной комических и абсурдных ситуаций.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.5 IMDb