WinkСериалыПостановка1-й сезон
Постановка (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
8.32020, Staged 6 серий
Драма, Комедия18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Из-за пандемии коронавируса актеры Вест-Эндского театра временно остались без работы в изоляции. Но чтобы не терять форму и не сходить с ума из-за происходящего в мире, они решают продолжать репетиции удаленно, что иногда становится причиной комических и абсурдных ситуаций.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Драма
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.5 IMDb