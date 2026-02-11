Последняя клятва Гиппократа (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
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О сериале
Петр Кратов — бывший военный хирург, светило медицины. Бывший уважаемый член общества, бывший примерный семьянин. Сейчас Петр работает в бригаде скорой помощи фельдшером, а живет в доме своего старшего сына Виктора — начальника отдела по борьбе с оборотом наркотиков. Виктор из чувства сыновнего долга вытащил отца со дна, оплатил лечение в клинике от зависимости, поселил у себя, через друзей нашел отцу работу. На скорой Кратова полушутя называют Гиппократом — из-за рифмы к фамилии и за болезненную приверженность клятве помогать любому нуждающемуся в помощи больному. В городе происходит передел наркорынка и Кратов помимо своей воли вынужден не только помогать главарю преступной группировки, в которой состоит его младший сын, но и скрывать свои дела от сына-полицейского, твердо решившего эту группировку уничтожить.
Рейтинг
- РЯРежиссёр
Роман
Ярославцев
- Актёр
Максим
Дрозд
- ВНАктёр
Вадим
Норштейн
- МБАктёр
Максим
Белбородов
- Актриса
Елена
Лотова
- АСАктёр
Андрей
Стоянов
- К«Актёр
Кирилл
«Батишта» Петров
- Актриса
Алёна
Хмельницкая
- Актриса
Ирина
Таранник
- Актёр
Анатолий
Кот
- Актриса
Валерия
Шкирандо
- ФГСценарист
Фёдор
Графков
- АКСценарист
Артем
Каргин
- АГСценарист
Анна
Графкова
- РХСценарист
Ренат
Хайруллин
- Продюсер
Анатолий
Тупицын
- Продюсер
Владимир
Тюлин
- ЮППродюсер
Юлия
Перкуль
- ИШХудожница
Ираида
Шульц
- К«Композитор
Кирилл
«Батишта» Петров