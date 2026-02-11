Последняя клятва Гиппократа. Сезон 1. Серия 4
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Последняя клятва Гиппократа (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

8.82024, Последняя клятва Гиппократа. Сезон 1. Серия 4
Боевик, Драма18+

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О сериале

Петр Кратов — бывший военный хирург, светило медицины. Бывший уважаемый член общества, бывший примерный семьянин. Сейчас Петр работает в бригаде скорой помощи фельдшером, а живет в доме своего старшего сына Виктора — начальника отдела по борьбе с оборотом наркотиков. Виктор из чувства сыновнего долга вытащил отца со дна, оплатил лечение в клинике от зависимости, поселил у себя, через друзей нашел отцу работу. На скорой Кратова полушутя называют Гиппократом — из-за рифмы к фамилии и за болезненную приверженность клятве помогать любому нуждающемуся в помощи больному. В городе происходит передел наркорынка и Кратов помимо своей воли вынужден не только помогать главарю преступной группировки, в которой состоит его младший сын, но и скрывать свои дела от сына-полицейского, твердо решившего эту группировку уничтожить.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Драма
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

6.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Последняя клятва Гиппократа»