Последний аксель (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

После внезапной смерти отца-тирана Катя приезжает в Москву, чтобы попасть в команду не менее жесткого тренера и выступить на Чемпионате мира по фигурному катанию. Катя хочет победить и получить грант, с помощью которого она и ее младшая сестра обретут долгожданную свободу.

