Портрет убийцы. Сезон 2. Серия 4
Wink
Сериалы
Портрет убийцы
2-й сезон
4-я серия
8.82021, The Sketch Artist (Portrait - Robot)
Криминал18+
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Портрет убийцы (сериал, 2021) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Драматический триллер из Канады о талантливой художнице, которая помогает полиции, создавая портреты преступников. Ева Гаранс — художница с уникальными способностями, которые некоторые сравнивают с колдовством. Она работает в монреальской полиции, где составляет портреты преступников по воспоминаниям их жертв. Каждый раз, когда ей удается поговорить с потерпевшими, они вспоминают мельчайшие детали произошедшего, позволяя Еве создать точный портрет подозреваемого. Но место одного злодея тут же занимает следующий — дел у специального отдела, где трудится Ева, достаточно. В то же время ее гложет собственное прошлое — пять лет назад пропал ее шестимесячный сын, и она не теряет надежды его когда-нибудь найти.

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Страна
Канада
Жанр
Криминал
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Портрет убийцы»