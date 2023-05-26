Портрет убийцы. Сезон 2. Серия 9
Wink
Сериалы
Портрет убийцы
2-й сезон
9-я серия
8.82021, The Sketch Artist (Portrait - Robot)
Криминал, Триллер18+

Портрет убийцы (сериал, 2021) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Драматический триллер из Канады о талантливой художнице, которая помогает полиции, создавая портреты преступников. Ева Гаранс — художница с уникальными способностями, которые некоторые сравнивают с колдовством. Она работает в монреальской полиции, где составляет портреты преступников по воспоминаниям их жертв. Каждый раз, когда ей удается поговорить с потерпевшими, они вспоминают мельчайшие детали произошедшего, позволяя Еве создать точный портрет подозреваемого. Но место одного злодея тут же занимает следующий — дел у специального отдела, где трудится Ева, достаточно. В то же время ее гложет собственное прошлое — пять лет назад пропал ее шестимесячный сын, и она не теряет надежды его когда-нибудь найти.

Страна
Канада
Жанр
Криминал, Триллер
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Портрет убийцы»