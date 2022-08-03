Подружки из Хартлейк Сити. Сезон 2. Серия 3
Wink
Детям
Подружки из Хартлейк Сити
2-й сезон
3-я серия

Подружки из Хартлейк Сити (мультсериал, 2017) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

2017, Lego Friends
Мультсериалы, Для самых маленьких6+

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О сериале

Встречайте ярких лучших подружек из Хартлейк Сити! Эмма, Мия, Стефани, Андреа и Оливия совершенно разные, но их объединяет крепкая дружба и любовь к братьям нашим меньшим, а еще девушки принимают активное участие в жизни города. Они всегда готовы прийти на помощь всем, кто в ней нуждается.

Страна
США
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Подружки из Хартлейк Сити»