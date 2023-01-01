Подружки из Хартлейк Сити
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Подружки из Хартлейк Сити

Подружки из Хартлейк Сити (мультсериал, 2013) смотреть онлайн

2013, Lego Friends 2 сезона
Мультсериалы6+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Встречайте ярких лучших подружек из Хартлейк Сити! Эмма, Мия, Стефани, Андреа и Оливия совершенно разные, но их объединяет крепкая дружба и любовь к братьям нашим меньшим, а еще девушки принимают активное участие в жизни города. Они всегда готовы прийти на помощь всем, кто в ней нуждается.

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Информация

Страна
США
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Подружки из Хартлейк Сити»

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