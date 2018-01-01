Wink
Подружки из Хартлейк Сити
2-й сезон

Подружки из Хартлейк Сити (мультсериал, 2013) сезон 2 смотреть онлайн

2013, Lego Friends 5 серий
Этот сезон пока недоступен

О сериале

Встречайте ярких лучших подружек из Хартлейк Сити! Эмма, Мия, Стефани, Андреа и Оливия совершенно разные, но их объединяет крепкая дружба и любовь к братьям нашим меньшим, а еще девушки принимают активное участие в жизни города. Они всегда готовы прийти на помощь всем, кто в ней нуждается.

Страна
США
Жанр
Мультсериалы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
5.2 IMDb

