Под прикрытием (сериал, 2012) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Атальянц и Резвов во время абхазской операции проявили себя блестяще, и после возвращения Атальянц решается попросить у Кубы разрешения официально встречаться с его дочерью. В это время Резвов, у которого только что все начало налаживаться с Верой, неожиданно попадает в СИЗО. Это дело рук Глотова, который решил использовать старые улики и заставить Резвова «расколоться». Атальянц просит Кубу помочь Резвову, но даже у Кубы не хватает связей, чтобы уберечь Резвова от тюрьмы…



