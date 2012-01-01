WinkСериалыПод прикрытием1-й сезон7-я серия
Под прикрытием (сериал, 2012) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
2012, Под прикрытием. 7 серия
Боевик18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Атальянц и Резвов во время абхазской операции проявили себя блестяще, и после возвращения Атальянц решается попросить у Кубы разрешения официально встречаться с его дочерью. В это время Резвов, у которого только что все начало налаживаться с Верой, неожиданно попадает в СИЗО. Это дело рук Глотова, который решил использовать старые улики и заставить Резвова «расколоться». Атальянц просит Кубу помочь Резвову, но даже у Кубы не хватает связей, чтобы уберечь Резвова от тюрьмы…
Сериал Под прикрытием 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
ЖанрБоевик
КачествоSD
Время51 мин / 00:51
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ТАРежиссёр
Тимур
Алпатов
- Актёр
Владимир
Яглыч
- СГАктёр
Сергей
Газаров
- Актёр
Гурам
Баблишвили
- Актёр
Владислав
Котлярский
- СТАктриса
Софья
Торосян
- МВАктёр
Максим
Важов
- Актриса
Карина
Разумовская
- МСАктёр
Михаил
Солодко
- ЭРАктёр
Эдуард
Рябинин
- ДПАктёр
Дмитрий
Проданов
- ОКСценарист
Олег
Керенцев
- НВСценарист
Нелли
Высоцкая
- АМПродюсер
Алексей
Моисеев
- ДДПродюсер
Давид
Дишдишян
- ЛМПродюсер
Левон
Манасян
- БЧПродюсер
Баграт
Челабян
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ЮУХудожник
Юрий
Устинов
- МОХудожница
Марина
Оганесян
- КММонтажёр
Константин
Мазур
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев