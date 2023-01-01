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Под прикрытием
Актёры и съёмочная группа сериала «Под прикрытием»

Актёры и съёмочная группа сериала «Под прикрытием»

Режиссёры

Тимур Алпатов

Тимур Алпатов

Режиссёр

Актёры

Владимир Яглыч

Владимир Яглыч

АктёрОлег Резвов
Сергей Газаров

Сергей Газаров

АктёрБарик Саркисович Кубанян ('Куба')
Гурам Баблишвили

Гурам Баблишвили

АктёрАртур Атальянц
Владислав Котлярский

Владислав Котлярский

Актёрбандит
Софья Торосян

Софья Торосян

АктрисаКира Кубанян
Максим Важов

Максим Важов

АктёрИван Петрович Хромов
Карина Разумовская

Карина Разумовская

АктрисаВера
Михаил Солодко

Михаил Солодко

АктёрЛеонид Павлович Глотов
Эдуард Рябинин

Эдуард Рябинин

АктёрБоров
Дмитрий Проданов

Дмитрий Проданов

АктёрАлександр Кондратенко ('Кондор')

Сценаристы

Олег Керенцев

Олег Керенцев

Сценарист
Нелли Высоцкая

Нелли Высоцкая

Сценарист

Продюсеры

Алексей Моисеев

Алексей Моисеев

Продюсер
Давид Дишдишян

Давид Дишдишян

Продюсер
Левон Манасян

Левон Манасян

Продюсер
Баграт Челабян

Баграт Челабян

Продюсер

Актёры дубляжа

Наталья Грачёва

Наталья Грачёва

Актриса дубляжа

Художники

Юрий Устинов

Юрий Устинов

Художник
Марина Оганесян

Марина Оганесян

Художница

Монтажёры

Константин Мазур

Константин Мазур

Монтажёр

Композиторы

Игорь Бабаев

Игорь Бабаев

Композитор