Wink
Сериалы
Под прикрытием

Под прикрытием (сериал, 2012) смотреть онлайн

2012, Под прикрытием 1 сезон
Боевик, Детектив18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Главный герой сериала, капитан ФСБ Олег Резвов несмотря на молодость, многое испытал в жизни. Он пришел работать в ФСБ, где проявил себя отличным специалистом по внедрению в различные преступные группировки. После успешного завершения очередной миссии Резвов и его коллега, лейтенант Артур Атальянц получили новое задание по внедрению в банду «майкопских», держащую в страхе все криминальное сообщество Юга России.

Все сезоны сериала Под прикрытием смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Боевик, Детектив

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Под прикрытием»