Под прикрытием (сериал, 2012) смотреть онлайн
2012, Под прикрытием 1 сезон
Боевик, Детектив18+
Этот сериал пока недоступен
О сериале
Главный герой сериала, капитан ФСБ Олег Резвов несмотря на молодость, многое испытал в жизни. Он пришел работать в ФСБ, где проявил себя отличным специалистом по внедрению в различные преступные группировки. После успешного завершения очередной миссии Резвов и его коллега, лейтенант Артур Атальянц получили новое задание по внедрению в банду «майкопских», держащую в страхе все криминальное сообщество Юга России.
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Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ТАРежиссёр
Тимур
Алпатов
- Актёр
Владимир
Яглыч
- СГАктёр
Сергей
Газаров
- Актёр
Гурам
Баблишвили
- Актёр
Владислав
Котлярский
- СТАктриса
Софья
Торосян
- МВАктёр
Максим
Важов
- Актриса
Карина
Разумовская
- МСАктёр
Михаил
Солодко
- ЭРАктёр
Эдуард
Рябинин
- ДПАктёр
Дмитрий
Проданов
- ОКСценарист
Олег
Керенцев
- НВСценарист
Нелли
Высоцкая
- АМПродюсер
Алексей
Моисеев
- ДДПродюсер
Давид
Дишдишян
- ЛМПродюсер
Левон
Манасян
- БЧПродюсер
Баграт
Челабян
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ЮУХудожник
Юрий
Устинов
- МОХудожница
Марина
Оганесян
- КММонтажёр
Константин
Мазур
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев