Под прикрытием (сериал, 2012) смотреть онлайн

Главный герой сериала, капитан ФСБ Олег Резвов несмотря на молодость, многое испытал в жизни. Он пришел работать в ФСБ, где проявил себя отличным специалистом по внедрению в различные преступные группировки. После успешного завершения очередной миссии Резвов и его коллега, лейтенант Артур Атальянц получили новое задание по внедрению в банду «майкопских», держащую в страхе все криминальное сообщество Юга России.



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