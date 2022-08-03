WinkСериалыПод прикрытием1-й сезон2-я серия
Под прикрытием (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2012, Под прикрытием. 2 серия
Боевик18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Опасный визит бандитов оборачивается встречей Резвова со старым товарищем Смолой. Тот теперь является бригадиром боевого крыла группировки, возглавляемой Бариком Кубаняном по кличке Куба. Смола готов представить Резвова и Атальянца Кубе. Куба дает героям первое задание, чтобы проверить их надежность – отжать деньги у одного бизнесмена… За выполнением этого задания их видит подруга Веры, девушки Резвова. Теперь Вера убеждена, что ее любимый – бандит. Она захлопывает дверь перед Резвовым…
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ТАРежиссёр
Тимур
Алпатов
- Актёр
Владимир
Яглыч
- СГАктёр
Сергей
Газаров
- Актёр
Гурам
Баблишвили
- Актёр
Владислав
Котлярский
- СТАктриса
Софья
Торосян
- МВАктёр
Максим
Важов
- Актриса
Карина
Разумовская
- МСАктёр
Михаил
Солодко
- ЭРАктёр
Эдуард
Рябинин
- ДПАктёр
Дмитрий
Проданов
- ОКСценарист
Олег
Керенцев
- НВСценарист
Нелли
Высоцкая
- АМПродюсер
Алексей
Моисеев
- ДДПродюсер
Давид
Дишдишян
- ЛМПродюсер
Левон
Манасян
- БЧПродюсер
Баграт
Челабян
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ЮУХудожник
Юрий
Устинов
- МОХудожница
Марина
Оганесян
- КММонтажёр
Константин
Мазур
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев