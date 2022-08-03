Опасный визит бандитов оборачивается встречей Резвова со старым товарищем Смолой. Тот теперь является бригадиром боевого крыла группировки, возглавляемой Бариком Кубаняном по кличке Куба. Смола готов представить Резвова и Атальянца Кубе. Куба дает героям первое задание, чтобы проверить их надежность – отжать деньги у одного бизнесмена… За выполнением этого задания их видит подруга Веры, девушки Резвова. Теперь Вера убеждена, что ее любимый – бандит. Она захлопывает дверь перед Резвовым…

