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Под прикрытием (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2012, Под прикрытием. 2 серия
Боевик18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Опасный визит бандитов оборачивается встречей Резвова со старым товарищем Смолой. Тот теперь является бригадиром боевого крыла группировки, возглавляемой Бариком Кубаняном по кличке Куба. Смола готов представить Резвова и Атальянца Кубе. Куба дает героям первое задание, чтобы проверить их надежность – отжать деньги у одного бизнесмена… За выполнением этого задания их видит подруга Веры, девушки Резвова. Теперь Вера убеждена, что ее любимый – бандит. Она захлопывает дверь перед Резвовым…

Страна
Россия
Жанр
Боевик
Качество
SD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Под прикрытием»