WinkСериалыПод прикрытием1-й сезон12-я серия
Под прикрытием (сериал, 2012) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
2012, Под прикрытием. 12 серия
Боевик18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Хромов обещает Атальянцу, что Кубу арестуют после свадьбы, когда молодожены уедут в свадебное путешествие. Резвов подозревает Хромова в том, что он работает не только на ФСБ. Атальянц нервничает перед свадьбой – он не знает, как долго он сможет вести двойную жизнь. Резвов разочарован в Хромове – и будет разочарован еще больше, ведь Хромов не сдержит данное Атальянцу слово. Хромов решает завербовать Кубу во время свадьбы Киры и Атальянца. Их разговор оборачивается грандиозной трагедией, выживут в которой немногие…
Сериал Под прикрытием 1 сезон 12 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
ЖанрБоевик
КачествоSD
Время50 мин / 00:50
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ТАРежиссёр
Тимур
Алпатов
- Актёр
Владимир
Яглыч
- СГАктёр
Сергей
Газаров
- Актёр
Гурам
Баблишвили
- Актёр
Владислав
Котлярский
- СТАктриса
Софья
Торосян
- МВАктёр
Максим
Важов
- Актриса
Карина
Разумовская
- МСАктёр
Михаил
Солодко
- ЭРАктёр
Эдуард
Рябинин
- ДПАктёр
Дмитрий
Проданов
- ОКСценарист
Олег
Керенцев
- НВСценарист
Нелли
Высоцкая
- АМПродюсер
Алексей
Моисеев
- ДДПродюсер
Давид
Дишдишян
- ЛМПродюсер
Левон
Манасян
- БЧПродюсер
Баграт
Челабян
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ЮУХудожник
Юрий
Устинов
- МОХудожница
Марина
Оганесян
- КММонтажёр
Константин
Мазур
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев