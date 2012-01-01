Под прикрытием (сериал, 2012) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Wink
Под прикрытием
1-й сезон
12-я серия

2012, Под прикрытием. 12 серия
Боевик

О сериале

Хромов обещает Атальянцу, что Кубу арестуют после свадьбы, когда молодожены уедут в свадебное путешествие. Резвов подозревает Хромова в том, что он работает не только на ФСБ. Атальянц нервничает перед свадьбой – он не знает, как долго он сможет вести двойную жизнь. Резвов разочарован в Хромове – и будет разочарован еще больше, ведь Хромов не сдержит данное Атальянцу слово. Хромов решает завербовать Кубу во время свадьбы Киры и Атальянца. Их разговор оборачивается грандиозной трагедией, выживут в которой немногие…

Боевик
SD
50 мин / 00:50

7.7 КиноПоиск
6.8 IMDb

