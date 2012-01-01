Под прикрытием (сериал, 2012) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Хромов обещает Атальянцу, что Кубу арестуют после свадьбы, когда молодожены уедут в свадебное путешествие. Резвов подозревает Хромова в том, что он работает не только на ФСБ. Атальянц нервничает перед свадьбой – он не знает, как долго он сможет вести двойную жизнь. Резвов разочарован в Хромове – и будет разочарован еще больше, ведь Хромов не сдержит данное Атальянцу слово. Хромов решает завербовать Кубу во время свадьбы Киры и Атальянца. Их разговор оборачивается грандиозной трагедией, выживут в которой немногие…



Сериал Под прикрытием 1 сезон 12 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.