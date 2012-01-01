Под прикрытием (сериал, 2012) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Сюжет

Куба подтверждает, что принял Атальянца в Семью. Вера колеблется – ей встретился идеальный мужчина, но она не может забыть Резвова… Сгущаются тучи над Кубой – московские рейдеры, атакующие принадлежащие ему активы, выходят из тени. Начинают гибнуть люди. Куба вынужден отдать рейдерам участок земли, на котором обнаружена нефть. Атальянц и Кира назначают дату свадьбы…



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