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Под прикрытием (сериал, 2012) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

2012, Под прикрытием. 11 серия
Боевики18+

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Сюжет

Куба подтверждает, что принял Атальянца в Семью. Вера колеблется – ей встретился идеальный мужчина, но она не может забыть Резвова… Сгущаются тучи над Кубой – московские рейдеры, атакующие принадлежащие ему активы, выходят из тени. Начинают гибнуть люди. Куба вынужден отдать рейдерам участок земли, на котором обнаружена нефть. Атальянц и Кира назначают дату свадьбы…

Сериал Под прикрытием 1 сезон 11 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Под прикрытием»

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