WinkСериалыПод прикрытием1-й сезон11-я серия
Под прикрытием (сериал, 2012) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
2012, Под прикрытием. 11 серия
Боевики18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Куба подтверждает, что принял Атальянца в Семью. Вера колеблется – ей встретился идеальный мужчина, но она не может забыть Резвова… Сгущаются тучи над Кубой – московские рейдеры, атакующие принадлежащие ему активы, выходят из тени. Начинают гибнуть люди. Куба вынужден отдать рейдерам участок земли, на котором обнаружена нефть. Атальянц и Кира назначают дату свадьбы…
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Информация
КачествоSD
ЖанрыБоевики
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ТАРежиссёр
Тимур
Алпатов
- Актёр
Владимир
Яглыч
- СГАктёр
Сергей
Газаров
- Актёр
Гурам
Баблишвили
- Актёр
Владислав
Котлярский
- СТАктриса
Софья
Торосян
- МВАктёр
Максим
Важов
- Актриса
Карина
Разумовская
- МСАктёр
Михаил
Солодко
- ЭРАктёр
Эдуард
Рябинин
- ДПАктёр
Дмитрий
Проданов
- ОКСценарист
Олег
Керенцев
- НВСценарист
Нелли
Высоцкая
- АМПродюсер
Алексей
Моисеев
- ДДПродюсер
Давид
Дишдишян
- ЛМПродюсер
Левон
Манасян
- БЧПродюсер
Баграт
Челабян
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ЮУХудожник
Юрий
Устинов
- МОХудожница
Марина
Оганесян
- КММонтажёр
Константин
Мазур
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев