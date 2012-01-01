Под прикрытием (сериал, 2012) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Wink
Боевик18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Атальянц узнает о беременности Киры. Она с радостью строит планы, он – понимает, как сильно запутался. Глотов выходит из-под контроля и проявляет непомерную жестокость. Он пытает Резвова, пытаясь выбить из него правду. Хромов готов остановить операцию, чтобы вывести из нее Резвова. Но Атальянц и Смола успевают спасти Резвова сами. Атальянц демонстрирует Кубе полученный от Аллы компромат на Глотова…

Жанр
Боевик
Качество
SD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.8 IMDb

