Под прикрытием (сериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2012, Под прикрытием. 1 серия
Боевик18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Капитан ФСБ Олег Резвов и старший лейтенант ФСБ Артем Атальянц получают новое задание: они должны внедриться в преступную группировку одного черноморского города, собрать информацию и подготовить почву для ее захвата. Прикрытием для их работы должен стать особняк, в котором Резвый и Итальянец открывают ночной клуб и подпольное казино. По плану на них должны выйти представители местной мафии – и те не заставляют себя ждать…
ЖанрБоевик
КачествоSD
Время51 мин / 00:51
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ТАРежиссёр
Тимур
Алпатов
- Актёр
Владимир
Яглыч
- СГАктёр
Сергей
Газаров
- Актёр
Гурам
Баблишвили
- Актёр
Владислав
Котлярский
- СТАктриса
Софья
Торосян
- МВАктёр
Максим
Важов
- Актриса
Карина
Разумовская
- МСАктёр
Михаил
Солодко
- ЭРАктёр
Эдуард
Рябинин
- ДПАктёр
Дмитрий
Проданов
- ОКСценарист
Олег
Керенцев
- НВСценарист
Нелли
Высоцкая
- АМПродюсер
Алексей
Моисеев
- ДДПродюсер
Давид
Дишдишян
- ЛМПродюсер
Левон
Манасян
- БЧПродюсер
Баграт
Челабян
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ЮУХудожник
Юрий
Устинов
- МОХудожница
Марина
Оганесян
- КММонтажёр
Константин
Мазур
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев