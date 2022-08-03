Под прикрытием (сериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Капитан ФСБ Олег Резвов и старший лейтенант ФСБ Артем Атальянц получают новое задание: они должны внедриться в преступную группировку одного черноморского города, собрать информацию и подготовить почву для ее захвата. Прикрытием для их работы должен стать особняк, в котором Резвый и Итальянец открывают ночной клуб и подпольное казино. По плану на них должны выйти представители местной мафии – и те не заставляют себя ждать…

