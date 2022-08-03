Побег из тюрьмы Даннемора. Серия 2
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Побег из тюрьмы Даннемора
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Побег из тюрьмы Даннемора (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

8.12018, Escape at Dannemora
Триллер, Драма18+

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О сериале

Сериал, основанный на реальных событиях. В 2015 году двое заключенных, приговоренных к пожизненному заключению, сбежали из тюрьмы, находящейся в городе Даннемор в штате Нью-Йорк. Им помогала 51-летняя надзирательница Джойс Митчелл. Все трое состояли в запутанном любовном треугольнике.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Побег из тюрьмы Даннемора»