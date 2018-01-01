Побег из тюрьмы Даннемора (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

Wink
Побег из тюрьмы Даннемора
1-й сезон

Побег из тюрьмы Даннемора (сериал, 2018) сезон 1

8.12018, Escape at Dannemora 8 серий
Триллер, Драма18+

О сериале

Сериал, основанный на реальных событиях. В 2015 году двое заключенных, приговоренных к пожизненному заключению, сбежали из тюрьмы, находящейся в городе Даннемор в штате Нью-Йорк. Им помогала 51-летняя надзирательница Джойс Митчелл. Все трое состояли в запутанном любовном треугольнике.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Побег из тюрьмы Даннемора»