Побег из тюрьмы Даннемора (сериал, 2018) смотреть онлайн
8.12018, Escape at Dannemora 1 сезон
Триллеры, Мини-сериалы18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Бенисио Дель Торо, Пол Дано и Патриша Аркетт в основанной на реальных событиях драме от режиссера Бена Стиллера.
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Сериал «Побег из тюрьмы Даннемора» рассказывает о событиях 2015 года, когда Ричард Мэтт и Дэвид Суэт совершили дерзкую попытку побега из тюрьмы в штате Нью-Йорк, закончившуюся масштабной охотой. Помогала им 51-летняя сотрудница швейного цеха Тилли Митчелл, с которой заключенных связывали не просто дружеские отношения…
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Информация
СтранаСША
ЖанрыКриминал, Драмы, Зарубежные, Мини-сериалы, Триллеры
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.9 IMDb
- Режиссёр
Бен
Стиллер
- Актёр
Бенисио
Дель Торо
- ПААктриса
Патриша
Аркетт
- Актёр
Пол
Дано
- Актриса
Бонни
Хант
- ЭЛАктёр
Эрик
Ланж
- Актёр
Дэвид
Морс
- ДБАктёр
Джереми
Бобб
- МБАктёр
Майкл
Бисли
- КДАктёр
Кэлвин
Даттон
- МТСценарист
Майкл
Толкин
- ДШСценарист
Джерри
Шталь
- ДЛСценарист
Дастин
ЛаВэлли
- ГДПродюсер
Гэвин
Дж. Берман
- ДРПродюсер
Джерри
Роберт Бирн
- Продюсер
Билл
Карраро
- МРХудожник
Марк
Рикер
- ДФХудожник
Джеймс
Ф. Трусдейл
- ЭШКомпозитор
Эд
Ширмёр