Побег из тюрьмы Даннемора
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Побег из тюрьмы Даннемора

Побег из тюрьмы Даннемора (сериал, 2018) смотреть онлайн

8.12018, Escape at Dannemora 1 сезон
Триллеры, Мини-сериалы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Бенисио Дель Торо, Пол Дано и Патриша Аркетт в основанной на реальных событиях драме от режиссера Бена Стиллера.

Убедиться в режиссерском таланте голливудского комика можно, если сериал «Побег из тюрьмы Даннемора» (2018) смотреть онлайн.

Сериал «Побег из тюрьмы Даннемора» рассказывает о событиях 2015 года, когда Ричард Мэтт и Дэвид Суэт совершили дерзкую попытку побега из тюрьмы в штате Нью-Йорк, закончившуюся масштабной охотой. Помогала им 51-летняя сотрудница швейного цеха Тилли Митчелл, с которой заключенных связывали не просто дружеские отношения…

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Побег из тюрьмы Даннемора»

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