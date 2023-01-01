Побег из тюрьмы Даннемора (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Бенисио Дель Торо, Пол Дано и Патриша Аркетт в основанной на реальных событиях драме от режиссера Бена Стиллера.



Убедиться в режиссерском таланте голливудского комика можно, если сериал «Побег из тюрьмы Даннемора» (2018) смотреть онлайн.



Сериал «Побег из тюрьмы Даннемора» рассказывает о событиях 2015 года, когда Ричард Мэтт и Дэвид Суэт совершили дерзкую попытку побега из тюрьмы в штате Нью-Йорк, закончившуюся масштабной охотой. Помогала им 51-летняя сотрудница швейного цеха Тилли Митчелл, с которой заключенных связывали не просто дружеские отношения…



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