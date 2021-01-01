Плохой и сумасшедший (сериал, 2021) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+73 мин
Плохой и сумасшедший
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+65 мин
Плохой и сумасшедший
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+73 мин
Плохой и сумасшедший
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+73 мин
Плохой и сумасшедший
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+70 мин
Плохой и сумасшедший
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+69 мин
Плохой и сумасшедший
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+69 мин
Плохой и сумасшедший
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+62 мин
Плохой и сумасшедший
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+63 мин
Плохой и сумасшедший
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+61 мин
Плохой и сумасшедший
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+60 мин
Плохой и сумасшедший
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+69 мин
Плохой и сумасшедший
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
Сюжет
Экшн-дорама о коррумпированном полицейском, жизнь которого круто меняется, когда он встречает слетевшего с катушек мстителя. Суёль — успешный сотрудник антикоррупционного отдела корейской полиции. Свою карьеру он построил, старательно не замечая нарушения со стороны крупных чиновников. Вскоре Суёля ждет повышение, и все, что ему нужно для этого сделать — не лезть на рожон и продолжать помогать высокопоставленным преступникам. Однако исполнить этот план ему не дает Кей — безумный незнакомец, который появляется каждый раз, когда Суёль оказывается в сложной ситуации. Странный мужчина уверен, что всегда нужно прислушиваться к голосу совести и добиваться справедливости, даже когда на кону стоит собственная жизнь. Постепенно Суёль поддается влиянию настойчивого мстителя, но кто же этот безумец на самом деле?
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