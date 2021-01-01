Плохой и сумасшедший (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Экшн-дорама о коррумпированном полицейском, жизнь которого круто меняется, когда он встречает слетевшего с катушек мстителя. Суёль — успешный сотрудник антикоррупционного отдела корейской полиции. Свою карьеру он построил, старательно не замечая нарушения со стороны крупных чиновников. Вскоре Суёля ждет повышение, и все, что ему нужно для этого сделать — не лезть на рожон и продолжать помогать высокопоставленным преступникам. Однако исполнить этот план ему не дает Кей — безумный незнакомец, который появляется каждый раз, когда Суёль оказывается в сложной ситуации. Странный мужчина уверен, что всегда нужно прислушиваться к голосу совести и добиваться справедливости, даже когда на кону стоит собственная жизнь. Постепенно Суёль поддается влиянию настойчивого мстителя, но кто же этот безумец на самом деле?

