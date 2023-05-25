Плохой и сумасшедший. Сезон 1
Плохой и сумасшедший (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

9.42021, Bad and Crazy 12 серий
Боевик, Триллер18+

О сериале

Экшн-дорама о коррумпированном полицейском, жизнь которого круто меняется, когда он встречает слетевшего с катушек мстителя. Суёль — успешный сотрудник антикоррупционного отдела корейской полиции. Свою карьеру он построил, старательно не замечая нарушения со стороны крупных чиновников. Вскоре Суёля ждет повышение, и все, что ему нужно для этого сделать — не лезть на рожон и продолжать помогать высокопоставленным преступникам. Однако исполнить этот план ему не дает Кей — безумный незнакомец, который появляется каждый раз, когда Суёль оказывается в сложной ситуации. Странный мужчина уверен, что всегда нужно прислушиваться к голосу совести и добиваться справедливости, даже когда на кону стоит собственная жизнь. Постепенно Суёль поддается влиянию настойчивого мстителя, но кто же этот безумец на самом деле?

Страна
Южная Корея
Жанр
Боевик, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.9 IMDb