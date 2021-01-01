Плохой и сумасшедший. Сезон 1. Серия 4
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Плохой и сумасшедший
1-й сезон
4-я серия

Плохой и сумасшедший (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

9.42021, Bad and Crazy
Боевики, Триллеры18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Экшн-дорама о коррумпированном полицейском, жизнь которого круто меняется, когда он встречает слетевшего с катушек мстителя. Суёль — успешный сотрудник антикоррупционного отдела корейской полиции. Свою карьеру он построил, старательно не замечая нарушения со стороны крупных чиновников. Вскоре Суёля ждет повышение, и все, что ему нужно для этого сделать — не лезть на рожон и продолжать помогать высокопоставленным преступникам. Однако исполнить этот план ему не дает Кей — безумный незнакомец, который появляется каждый раз, когда Суёль оказывается в сложной ситуации. Странный мужчина уверен, что всегда нужно прислушиваться к голосу совести и добиваться справедливости, даже когда на кону стоит собственная жизнь. Постепенно Суёль поддается влиянию настойчивого мстителя, но кто же этот безумец на самом деле?

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.0 IMDb