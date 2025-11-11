Платформа 7. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Платформа 7
1-й сезон
3-я серия
8.42023, Platform 7
Триллер, Драма18+
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Платформа 7 (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Призрак девушки, погибшей под колесами поезда, пытается вспомнить обстоятельства своей смерти и понять, что к этому привело. Мистический триллер «Платформа 7» — сериал по мотивам бестселлера Луизы Даути о тайнах, которые не под силу разгадать живым.

Девушка по имени Лиза заперта на платформе №7. Люди, которые приходят сюда, не видят и не слышат ее, ведь Лиза умерла год назад. Она почти ничего не помнит о прошлой жизни, и даже подробности своей гибели ускользают от нее. Компанию ей составляет только Эдвард, дух которого тоже застрял на платформе. Но вот ее родители и парень заглядывают на станцию, чтобы оставить там цветы в память о Лизе. Внезапно девушка понимает, что может проследовать за ними, и к ней постепенно начинает возвращаться память. Со временем вопросов становится только больше: если верить официальной версии полиции, Лиза совершила самоубийство, однако все воспоминания указывают на то, что при жизни она была счастлива. Теперь у нее наконец-то появляется четкая цель: понять, что же произошло на самом деле.

Узнайте, какую тайну скрывает прошлое Лизы — смотрите мини-сериал «Платформа 7» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Платформа 7»