Платформа 7
Актёры и съёмочная группа сериала «Платформа 7»

Режиссёры

Джеффри Сакс

Geoffrey Sax
Режиссёр

Актёры

Жасмин Джобсон

Jasmine Jobson
АктрисаLisa Evans
Яамин Човдхури

Yaamin Chowdhury
АктёрAkash Lockhart
Рис Ричи

Reece Ritchie
АктёрRichard Shale
Табата Сересо

Tábata Cerezo
АктрисаRosaria Diaz
Рианнон Клементс

Rhiannon Clements
АктрисаIzzy
Клео Сильвестр

Cleo Sylvestre
АктрисаLayla
Тоби Регбо

Toby Regbo
АктёрMatthew Goodson
Фил Дэвис

Phil Davis
АктёрEdward Warren
Саша Паркинсон

Sacha Parkinson
АктрисаMelissa
Наташа Джозеф

Natasha Joseph
АктрисаEvelyn Evans
Эйми Келли

Aimée Kelly
АктрисаSasha
Патрик Робинсон

Patrick Robinson
АктёрTrevor Evans
Лиза Аллен

Lisa Allen
АктрисаStacey
Мелани Гаттеридж

Melanie Gutteridge
АктрисаSchool Principal
Марк Ноубл

Mark Noble
АктёрInspector Barker

Сценаристы

Луиза Даути

Louise Doughty
Сценарист
Пола Милн

Paula Milne
Сценарист

Продюсеры

Крис Кэри

Chris Carey
Продюсер
Луиза Даути

Louise Doughty
Продюсер
Пола Милн

Paula Milne
Продюсер
Кейт Триггс

Kate Triggs
Продюсер

Операторы

Лоран Барес

Laurent Barès
Оператор

Композиторы

Toydrum

Композитор