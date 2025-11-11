Платформа 7 (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

Призрак девушки, погибшей под колесами поезда, пытается вспомнить обстоятельства своей смерти и понять, что к этому привело. Мистический триллер «Платформа 7» — сериал по мотивам бестселлера Луизы Даути о тайнах, которые не под силу разгадать живым.



Девушка по имени Лиза заперта на платформе №7. Люди, которые приходят сюда, не видят и не слышат ее, ведь Лиза умерла год назад. Она почти ничего не помнит о прошлой жизни, и даже подробности своей гибели ускользают от нее. Компанию ей составляет только Эдвард, дух которого тоже застрял на платформе. Но вот ее родители и парень заглядывают на станцию, чтобы оставить там цветы в память о Лизе. Внезапно девушка понимает, что может проследовать за ними, и к ней постепенно начинает возвращаться память. Со временем вопросов становится только больше: если верить официальной версии полиции, Лиза совершила самоубийство, однако все воспоминания указывают на то, что при жизни она была счастлива. Теперь у нее наконец-то появляется четкая цель: понять, что же произошло на самом деле.



Узнайте, какую тайну скрывает прошлое Лизы — смотрите мини-сериал «Платформа 7» в подписке Amediateka на Wink.

