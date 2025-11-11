Платформа 7 (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Призрак девушки, погибшей под колесами поезда, пытается вспомнить обстоятельства своей смерти и понять, что к этому привело. Мистический триллер «Платформа 7» — сериал по мотивам бестселлера Луизы Даути о тайнах, которые не под силу разгадать живым.
Девушка по имени Лиза заперта на платформе №7. Люди, которые приходят сюда, не видят и не слышат ее, ведь Лиза умерла год назад. Она почти ничего не помнит о прошлой жизни, и даже подробности своей гибели ускользают от нее. Компанию ей составляет только Эдвард, дух которого тоже застрял на платформе. Но вот ее родители и парень заглядывают на станцию, чтобы оставить там цветы в память о Лизе. Внезапно девушка понимает, что может проследовать за ними, и к ней постепенно начинает возвращаться память. Со временем вопросов становится только больше: если верить официальной версии полиции, Лиза совершила самоубийство, однако все воспоминания указывают на то, что при жизни она была счастлива. Теперь у нее наконец-то появляется четкая цель: понять, что же произошло на самом деле.
СтранаВеликобритания
ЖанрДрама, Триллер
Рейтинг
- ДСРежиссёр
Джеффри
Сакс
- ЖДАктриса
Жасмин
Джобсон
- ЯЧАктёр
Яамин
Човдхури
- РРАктёр
Рис
Ричи
- ТСАктриса
Табата
Сересо
- РКАктриса
Рианнон
Клементс
- КСАктриса
Клео
Сильвестр
- Актёр
Тоби
Регбо
- ФДАктёр
Фил
Дэвис
- СПАктриса
Саша
Паркинсон
- НДАктриса
Наташа
Джозеф
- ЭКАктриса
Эйми
Келли
- ПРАктёр
Патрик
Робинсон
- ЛААктриса
Лиза
Аллен
- МГАктриса
Мелани
Гаттеридж
- МНАктёр
Марк
Ноубл
- ЛДСценарист
Луиза
Даути
- ПМСценарист
Пола
Милн
- Продюсер
Крис
Кэри
- ЛДПродюсер
Луиза
Даути
- ПМПродюсер
Пола
Милн
- КТПродюсер
Кейт
Триггс
- ЛБОператор
Лоран
Барес
- TКомпозитор
Toydrum