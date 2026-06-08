Женщина встает перед тяжелым моральным выбором, когда ее муж сбивает на переходе человека, которого она когда-то любила всем сердцем. Мелодрама «Первая самая верная» — сериал о борьбе с собственной совестью.



В молодости Елена была влюблена в курсанта по имени Михаил, но их отношения не продлились долго. Молодые люди расстались, а Елена выбрала в качестве супруга Антона, который осыпал ее ухаживаниями. Проходит 12 лет. Семья Антона и Елены кажется крепкой, пока он не изменяет жене с медсестрой. Елена не успевает как следует осознать предательство мужа, ведь вскоре после этого он сбивает на дороге двух человек, среди которых оказывается Михаил. Антон просит жену поддержать его алиби, но вновь вспыхнувшие к Михаилу чувства подталкивают Елену быть честной.



Что предпримет главная героиня, вы узнаете, если будете смотреть «Первая самая верная» (2026) на Wink.

