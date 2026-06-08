Первая самая верная. Сезон 1. Серия 1
Wink
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Первая самая верная
1-й сезон
1-я серия
9.12026, Первая самая верная. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама16+

Первая самая верная (сериал, 2026) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Женщина встает перед тяжелым моральным выбором, когда ее муж сбивает на переходе человека, которого она когда-то любила всем сердцем. Мелодрама «Первая самая верная» — сериал о борьбе с собственной совестью.

В молодости Елена была влюблена в курсанта по имени Михаил, но их отношения не продлились долго. Молодые люди расстались, а Елена выбрала в качестве супруга Антона, который осыпал ее ухаживаниями. Проходит 12 лет. Семья Антона и Елены кажется крепкой, пока он не изменяет жене с медсестрой. Елена не успевает как следует осознать предательство мужа, ведь вскоре после этого он сбивает на дороге двух человек, среди которых оказывается Михаил. Антон просит жену поддержать его алиби, но вновь вспыхнувшие к Михаилу чувства подталкивают Елену быть честной.

Что предпримет главная героиня, вы узнаете, если будете смотреть «Первая самая верная» (2026) на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

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