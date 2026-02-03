9.12023, Переворот. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Переворот (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
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О сериале
Рейтинг
- ДПРежиссёр
Дмитрий
Пантелеев
- Актриса
Надежда
Бахтина
- Актёр
Артём
Осипов
- Актёр
Александр
Арсентьев
- АКАктриса
Анна
Клинская
- ВЯАктёр
Владимир
Якимов
- ДПАктёр
Денис
Первомайский
- ЕПАктриса
Екатерина
Павлова
- НААктёр
Николай
Алипа
- ДГСценарист
Дмитрий
Грачев
- СЕСценарист
Станислав
Ефросинин
- ЮЩПродюсер
Юлия
Щетинина
- ЛЖПродюсер
Людмила
Жигалова
- ЕМПродюсер
Елена
Метликина
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- Продюсер
Ирина
Босова
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- ВКПродюсер
Владимир
Кислицын
- МКХудожник
Михаил
Карягин
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков