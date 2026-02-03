Переворот. Сезон 1. Серия 1
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Сериалы
Переворот
1-й сезон
1-я серия
9.12023, Переворот. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама18+
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Переворот (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Привычная счастливая жизнь Ольги Шумилиной переворачивается после того, как её любимый муж Олег попадает в автокатастрофу с любовницей Светланой. Это событие открывает Ольге глаза на его тайную жизнь. Вскоре судьба сводит её с мужем Светланы, Виктором.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Переворот»