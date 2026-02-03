Привычная счастливая жизнь Ольги Шумилиной переворачивается после того, как её любимый муж Олег попадает в автокатастрофу с любовницей Светланой. Это событие открывает Ольге глаза на его тайную жизнь. Вскоре судьба сводит её с мужем Светланы, Виктором.

