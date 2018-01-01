Wink
Сериалы
Переворот
Актёры и съёмочная группа сериала «Переворот»

Актёры и съёмочная группа сериала «Переворот»

Режиссёры

Дмитрий Пантелеев

Дмитрий Пантелеев

Режиссёр

Актёры

Надежда Бахтина

Надежда Бахтина

Актриса
Артём Осипов

Артём Осипов

Актёр
Александр Арсентьев

Александр Арсентьев

Актёр
Анна Клинская

Анна Клинская

Актриса
Владимир Якимов

Владимир Якимов

Актёр
Денис Первомайский

Денис Первомайский

Актёр
Екатерина Павлова

Екатерина Павлова

Актриса
Николай Алипа

Николай Алипа

Актёр

Сценаристы

Дмитрий Грачев

Дмитрий Грачев

Сценарист
Станислав Ефросинин

Станислав Ефросинин

Сценарист

Продюсеры

Юлия Щетинина

Юлия Щетинина

Продюсер
Людмила Жигалова

Людмила Жигалова

Продюсер
Елена Метликина

Елена Метликина

Продюсер
Ольга Манеева

Ольга Манеева

Продюсер
Ирина Босова

Ирина Босова

Продюсер
Марина Хрипунова

Марина Хрипунова

Продюсер
Владимир Кислицын

Владимир Кислицын

Продюсер

Художники

Михаил Карягин

Михаил Карягин

Художник

Композиторы

Валерий Царьков

Валерий Царьков

Композитор