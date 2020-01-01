Пентхаус. Сезон 1. Серия 14
Wink
Сериалы
Пентхаус
1-й сезон
14-я серия
9.12020, Penthouse
Драма18+

Эта серия пока недоступна

Пентхаус (сериал, 2020) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

О сериале

Дорама о неприглядной изнанке роскошной жизни в элитном небоскребе. Один из самых рейтинговых корейских сериалов. Это история обитателей ЖК «Дворец Геры», расположенного в престижнейшем районе Сеула. Во время вечеринки в честь годовщины открытия элитной высотки с крыши падает бедная молодая девушка Анна Ли. Это событие заставит поволноваться владельцев фешенебельного жилья и обнажит их темные стороны. Но как скромная сирота Анна оказалась в обществе богачей и кому была выгодна ее смерть? Ответы на эти и другие вопросы ищите в дораме «Пентхаус», которую на Wink можно смотреть онлайн с русской озвучкой.

Сериал Пентхаус 1 сезон 14 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Драма
Время
63 мин / 01:03

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.9 IMDb