Паучий источник (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Блестящая журналистка Кира Урусова обеспокоена исчезновением младшей сестры. Настя уже несколько лет замужем за главой крупного металлургического концерна Андреем Лопатиным, но Кира изначально была против этого брака: Лопатин намного старше Насти, а его бывшая жена исчезла при невыясненных обстоятельствах. Кира и Андрей выясняют, что Настя отправилась на остров Соленая Грива к некому Источнику, который стал объектом паломничества, в надежде, что он поможет ей забеременеть. После чего перестала выходить на связь.



Оказавшись на острове, Кира и Лопатин начинают собственное расследование. Во время поисков они сближаются и понимают, что влюблены друг в друга. Неожиданно с материка за Лопатиным приезжает оперативная группа – его задерживают по подозрению в убийстве Насти. Кира не верит в виновность человека, которого успела полюбить. Но для того, чтобы в это поверили остальные, ей нужно завершить расследование и найти свою сестру.

