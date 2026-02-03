Паучий источник. Сезон 1. Серия 1
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Паучий источник
1-й сезон
1-я серия
9.12024, Паучий источник. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама18+
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Паучий источник (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Блестящая журналистка Кира Урусова обеспокоена исчезновением младшей сестры. Настя уже несколько лет замужем за главой крупного металлургического концерна Андреем Лопатиным, но Кира изначально была против этого брака: Лопатин намного старше Насти, а его бывшая жена исчезла при невыясненных обстоятельствах. Кира и Андрей выясняют, что Настя отправилась на остров Соленая Грива к некому Источнику, который стал объектом паломничества, в надежде, что он поможет ей забеременеть. После чего перестала выходить на связь.

Оказавшись на острове, Кира и Лопатин начинают собственное расследование. Во время поисков они сближаются и понимают, что влюблены друг в друга. Неожиданно с материка за Лопатиным приезжает оперативная группа – его задерживают по подозрению в убийстве Насти. Кира не верит в виновность человека, которого успела полюбить. Но для того, чтобы в это поверили остальные, ей нужно завершить расследование и найти свою сестру.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
45 мин / 00:45

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