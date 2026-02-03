Паучий источник (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
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О сериале
Блестящая журналистка Кира Урусова обеспокоена исчезновением младшей сестры. Настя уже несколько лет замужем за главой крупного металлургического концерна Андреем Лопатиным, но Кира изначально была против этого брака: Лопатин намного старше Насти, а его бывшая жена исчезла при невыясненных обстоятельствах. Кира и Андрей выясняют, что Настя отправилась на остров Соленая Грива к некому Источнику, который стал объектом паломничества, в надежде, что он поможет ей забеременеть. После чего перестала выходить на связь.
Оказавшись на острове, Кира и Лопатин начинают собственное расследование. Во время поисков они сближаются и понимают, что влюблены друг в друга. Неожиданно с материка за Лопатиным приезжает оперативная группа – его задерживают по подозрению в убийстве Насти. Кира не верит в виновность человека, которого успела полюбить. Но для того, чтобы в это поверили остальные, ей нужно завершить расследование и найти свою сестру.
Рейтинг
- ЮПРежиссёр
Юрий
Попович
- ЛВАктриса
Любовь
Виролайнен
- ИФАктриса
Ирина
Федотова
- КНАктриса
Ксения
Назарова
- МКАктёр
Михаил
Карпенко
- ТААктриса
Татьяна
Аугшкап
- АЕАктриса
Анна
Ещенко
- ЮУАктёр
Юрий
Уткин
- ВПСценарист
Виктория
Платова
- ИППродюсер
Ирина
Путятина
- ДОПродюсер
Дмитрий
Октуш
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- РКХудожник
Резо
Касаткин
- АБОператор
Арунас
Баразнаускас
- МККомпозитор
Максим
Кошеваров