Пацаны (сериал, 2019) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

Небольшой отряд, состоящий из не самых выдающихся представителей человеческого общества, противостоит супергероям, которые больше не являются идеалом справедливости и самопожертвования. «Пацаны» — сериал с 2019 года, рисующий альтернативную реальность, которую не увидеть в кинокомиксах Марвел «Мстители». Создателем проекта стал Эрик Крипке — автор популярного сериала «Сверхъестественное», а в главных ролях снялись Карл Урбан и Джек Куэйд.



Перед нами альтернативная реальность, где супергероев все меньше волнует спасение мира. Они, скорее, больше ассоциируются с коррупцией и злоупотреблением властью. Штаб-квартирой «супов» стала корпорация Vought International: она контролирует «Семерку» — команду самых могущественных супергероев в мире. Однако за их доблестными поступками скрываются темные тайны и безжалостные амбиции. Хьюи Кэмпбелл — обычный парень, жизнь которого перевернулась после трагической смерти его девушки, а виноват в этом оказался один из «супов». Это заставляет Хьюи присоединиться к отряду харизматичного и жестокого Билли Бутчера, цель которого вскрыть правду о «Семерке» и защитить простых людей. У каждого из членов отряда свои мотивы, и вместе они готовы на все ради достижения общей цели.



Сериал «Пацаны» — это провокационный и бескомпромиссный взгляд на мир супергероев, наполненный черным юмором и жестокостью. В мире «Пацанов» нет места высокой морали и правилам, все пытаются выживать, как умеют. На данный момент доступно 4 сезона, но авторы объявили о продлении сериала «Пацаны»: 5 сезон выйдет в 2026 году.

