Пацаны
Wink
Сериалы
Пацаны

Пацаны (сериал, 2019) смотреть онлайн

2019, Пацаны 1 сезон
Фантастика, Боевики18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Действие сериала разворачивается в мире, где существуют супергерои. Именно они являются настоящими звездами. Их все знают и обожают. Но за идеальным фасадом скрывается гораздо более мрачный мир наркотиков и секса, а большинство героев — в жизни не самые приятные люди. Противостоит им отряд, неофициально известный как «Пацаны».

Все сезоны сериала Пацаны смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Пацаны»