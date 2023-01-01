Пацаны (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Действие сериала разворачивается в мире, где существуют супергерои. Именно они являются настоящими звездами. Их все знают и обожают. Но за идеальным фасадом скрывается гораздо более мрачный мир наркотиков и секса, а большинство героев — в жизни не самые приятные люди. Противостоит им отряд, н�еофициально известный как «Пацаны».



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